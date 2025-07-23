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Полісся – Санта Колома: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій

Станіслав Лисак — 23 липня 2025, 09:25
Полісся – Санта Колома: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій
ФК Полісся

Житомирське Полісся зіграє перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій з командою Санта Колома з Андорри.

Зустріч відбудеться у четвер, 24 липня, на стадіоні "Татран" у словацькому місті Пряшів. Початок поєдинку – о 20:00 за київським часом.

Трансляція матчу в Україні буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. Для перегляду необхідно лише зареєструватися на сайті.

Зауважимо, що житомиряни кваліфікувалися до єврокубків завдяки тому, що посіли 4 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України за підсумками минулого сезону.

Раніше визначилися потенційні суперники Олександрії та Полісся в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Ліга конференцій Полісся Санта Колома

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