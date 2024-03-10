Cон став третім в історії Тоттенгема за важливим показником

У матчі 28-го туру Англійської прем'єр ліги Тоттенхем - Астон Вілла (4:0) корейський нападник Сон Хин Мін забив гол та віддав дві результативні передачі.

Таким чином, на його рахунку 60 асистів за "шпор" в чемпіонаті Англії. Він став третім гравцем Тоттенгема, якому вдалося досягнути цієї позначки.

На другій сходинці знаходиться Крістіан Еріксен, на рахунку якого 62 голові передачі. На першому місці Даррен Андертон. Він асистував 67 разів.

Зазначимо, що Сон єдиний чинний гравець "шпор". Наразі йому 31 рік і його контракт із Тоттенгемом діє до 2025 року.

Нагадаємо, що у матчі 27 туру АПЛ проти Крістал Пелес (3:1) Сон відзначився забитим м'ячем.

Раніше лондонський клуб підписав контракт із півзахисником Юргордена та збірної Швеції Лукасом Бергваллем.