Тоттенгем розгромив Астон Віллу: результати матчів 28 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 березня, в 28 турі англійської Прем’єр-ліги відбулося три матчі.

Чемпіонат Англії - АПЛ

28 тур, 10 березня

Астон Вілла - Тоттенгем 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 50 Меддісон, 0:2 - 53 Джонсон, 0:3 - 90+1 Сон Хин Мін, 0:4 - 90+5 Вернер

Брайтон - Ноттінгем 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 29 Омобаміделе

Вест Гем - Бернлі 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 11 Фофана, 0:2 - 45+1 Мавропанос (авт), 1:2 - 46 Пакета, 2:2 - 90+1 Інгс

Сьогодні в Англійській Прем’єр-Лізі відбудеться один матч:

17:45. Ліверпуль - Манчестер Сіті

Раніше Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка, Евертон із Миколенком зазнав поразки від Манчестер Юнайтед.

Напередодні АПЛ назвала наставника "канонірів" Мікеля Артету найкращим тренером місяця.

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