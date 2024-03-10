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Тоттенгем розгромив Астон Віллу: результати матчів 28 туру АПЛ

Сьогодні 18:12 153 0
Тоттенгем розгромив Астон Віллу: результати матчів 28 туру АПЛ
#Астон Вілла, #Брайтон, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Ноттінгем, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 березня, в 28 турі англійської Прем’єр-ліги відбулося три матчі.

Чемпіонат Англії - АПЛ
28 тур, 10 березня

Астон Вілла - Тоттенгем 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 50 Меддісон, 0:2 - 53 Джонсон, 0:3 - 90+1 Сон Хин Мін, 0:4 - 90+5 Вернер

Брайтон - Ноттінгем 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 29 Омобаміделе

Вест Гем - Бернлі 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 11 Фофана, 0:2 - 45+1 Мавропанос (авт), 1:2 - 46 Пакета, 2:2 - 90+1 Інгс

Сьогодні в Англійській Прем’єр-Лізі відбудеться один матч:

17:45. Ліверпуль - Манчестер Сіті

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