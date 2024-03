Манчестер Сіті може підписати півзахисника Баварії Йозуа Кімміха.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

"Містяни" стежитимуть за ситуацією з німецьким хавбеком, який виявляв бажання покинути мюнхенський клуб.

Окрім Манчестер Сіті на 28-річного німецького футболіста претендують ПСЖ, Барселона, Арсенал, Манчестер Юнайтед і Ліверпуль.

