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Манчестер Сіті цікавиться Кімміхом

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Манчестер Сіті цікавиться Кімміхом
#Баварія, #Кімміх, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті може підписати півзахисника Баварії Йозуа Кімміха.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

"Містяни" стежитимуть за ситуацією з німецьким хавбеком, який виявляв бажання покинути мюнхенський клуб.

Окрім Манчестер Сіті на 28-річного німецького футболіста претендують ПСЖ, Барселона, Арсенал, Манчестер Юнайтед і Ліверпуль.

    У нинішньому сезоні Кімміх провів за Баварію 29 поєдинків, забив 1 гола та віддав 6 асистів.

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