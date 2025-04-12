Реймс несподівано переграв Ланс у 29-му турі Ліги 1 та покинув зону вильоту

У п'ятницю, 11 квітня, стартував 29-й тур французької Ліги 1 з футболу, у першому матчі якого Реймс на виїзді переміг Ланс.

Зустріч завершилася із рахунком 2:0. За гостей дубль оформив Кейто Накамура, який забив по голу в кожному з таймів, на що господарі поля так і не змогли нічим відповісти.

Завдяки цій перемозі Реймс набрав 29 очок та покинув зону вильоту, перебравшись на 14 сходинку. Ланс залишився 9-м (42 бали).

Чемпіонат Франції – Ліга 1

29 тур, 11 квітня

Ланс – Реймс 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 33 Накамура, 0:2 – 88 Накамура

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