Кімміх може покинути Баварію влітку

Німецький півзахисник зіпсував стосунки з Томасом Тухелем

Джерело - Bild.

Півзахисник Баварії Йозуа Кімімх має намір покинути мюнхенський клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Bild.

Опорник збірної Німеччини розмірковує над цим рішенням через зіпсовані стосунки з наставником команди Томасом Тухелем.

Після поразки від Бохума (2:3) Кімміх ледь не побився з асистентом головного тренера Жолтом Льовом.

Йозуа Кімміх вважає, що став недостатньо важливим гравцем у Баварії після приходу Тухеля.

Варто зазначити, що Томас ризикує бути звільненим з команди через незадовільні результати, однак до кінця сезону Баварія не збирається змінювати тренера.

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