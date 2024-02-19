Кімміх може покинути Баварію влітку

Джерело - Bild.
Півзахисник Баварії Йозуа Кімімх має намір покинути мюнхенський клуб у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Bild.
Опорник збірної Німеччини розмірковує над цим рішенням через зіпсовані стосунки з наставником команди Томасом Тухелем.
Після поразки від Бохума (2:3) Кімміх ледь не побився з асистентом головного тренера Жолтом Льовом.
Йозуа Кімміх вважає, що став недостатньо важливим гравцем у Баварії після приходу Тухеля.
Варто зазначити, що Томас ризикує бути звільненим з команди через незадовільні результати, однак до кінця сезону Баварія не збирається змінювати тренера.
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