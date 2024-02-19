Головне
Йоганнес Бо виграв масстарт на чемпіонаті світу та повторив рекорд Б'єрндалена
Вчора 18:10 11775 5
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у першій двадцятці, Ястремська втратила кілька позицій
Сьогодні 15:25 361063 10
Ястремська програла росіянці Кудєрмєтовій на старті турніру в Дубаї
Сьогодні 15:16 156
У казармі видали форму та чоботи: Анатолій Дем'яненко пригадав відрядження до армії
Сьогодні 13:51 42141
Марсель вирішив звільнити Гаттузо
Сьогодні 12:52 326
Мбаппе підписав довгостроковий контракт із Реалом
Сьогодні 10:20 8539
Команда Сходу обіграла команду Заходу в Матчі всіх зірок НБА-2024
Сьогодні 08:33 317
Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 07:00 522
Трубін привіз гол у власні ворота, а потім відбив пенальті в матчі за Бенфіку
Вчора 23:02 1312
Романчук посів 5 місце у фіналі чемпіонату світу
Вчора 18:43 714
Прямі трансляції

Кімміх може покинути Баварію влітку

Німецький півзахисник зіпсував стосунки з Томасом Тухелем
Сьогодні 14:39 110 0
Кімміх може покинути Баварію влітку
Фото: Getty Images
#Баварія, #Кімміх, #Томас Тухель

Джерело - Bild.

Півзахисник Баварії Йозуа Кімімх має намір покинути мюнхенський клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Bild.

Опорник збірної Німеччини розмірковує над цим рішенням через зіпсовані стосунки з наставником команди Томасом Тухелем.

Після поразки від Бохума (2:3) Кімміх ледь не побився з асистентом головного тренера Жолтом Льовом.

Йозуа Кімміх вважає, що став недостатньо важливим гравцем у Баварії після приходу Тухеля.

Варто зазначити, що Томас ризикує бути звільненим з команди через незадовільні результати, однак до кінця сезону Баварія не збирається змінювати тренера.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у першій двадцятці, Ястремська втратила кілька позицій Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у першій двадцятці, Ястремська втратила кілька позицій 361063 10
Мбаппе підписав довгостроковий контракт із Реалом Мбаппе підписав довгостроковий контракт із Реалом 8539
Йоганнес Бо виграв масстарт на чемпіонаті світу та повторив рекорд Б'єрндалена Йоганнес Бо виграв масстарт на чемпіонаті світу та повторив рекорд Б'єрндалена 11775 5
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 49187
У казармі видали форму та чоботи: Анатолій Дем'яненко пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Анатолій Дем'яненко пригадав відрядження до армії 42141
Трубін установив унікальне досягнення в складі Бенфіки Трубін установив унікальне досягнення в складі Бенфіки 8123
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 59597
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5192 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 164492
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 49187
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12641
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35319