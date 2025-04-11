Мілан розгромив Удінезе, забивши 4 голи у матчі Серії А

Сьогодні, 11 квітня, відбувся стартовий матч 32 туру італійської Серії А, в якому Мілан завітав до Удінезе.

Поєдинок завершився перемогою гостей з рахунком 4:0. Розгром почався на останніх хвилинах першого тайму, коли Леау, а потім і Павлович протягом 3 хвилин відзначились у воротах суперника. Ще по голу забили Ернандес та Рейндерс, проте вже у другому таймі.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

32 тур, 11 квітня

Удінезе – Мілан 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 42 Леау, 0:2 – 45 Павлович, 0:3 – 74 Ернандес, 0:4 – 81 Рейндерс

Завдяки перемозі Мілан наблизився до Фіорентини, яка йде восьмою в турнірній таблиці. Удінезе йде одинадцятим у чемпіонаті Італії.

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Нагадаємо, минулого туру Руслан Малиновський та його Дженоа здобули мінімальну перемогу над Удінезе. Також Парма зробила подарунок Наполі, відібравши очки в Інтера, а Мілан і Фіорентина розписали мирову.