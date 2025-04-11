Костюк вивела збірну України вперед у матчі проти Польщі у кваліфікації КБДК

Марта Костюк (25) принесла збірній України перше очко у матчевій зустрічі з командою Польщі в межах групи Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

У грі других ракеток своїх країн Костюк за 1 годину 7 хвилин розгромила Катажину Каву (156) з рахунком 6:1, 6:2.

Справжньої боротьби у поєдинку не вийшло. Марта одразу нав'язала суперниці свою агресивну гру, впоратися з якою Каві не вистачало класу.

У першому сеті, наприклад, польці не вдалося активно виграти жодного розіграшу. Тому підсумок гри був очевидним задовго до закінчення зустрічі.

Kostyuk secures the lead for Team Ukraine, 6-1 6-2 over Kawa in a little over an hour pic.twitter.com/xs29gG95hW — Talking Tennis (@TalkingTennisTT) April 11, 2025

Костюк за гру 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилку та 5 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 1 помилка на подачі та 1 брейк.

The World Cup of Tennis – Кубок Біллі Джин Кінг

Радом, Польща, грунт (зал)

Кваліфікація, група Е, 11 квітня

Україна – Польща 1:0

Марта Костюк (Україна) – Катажина Кава (Польща) 6:1, 6:2

Надалі на корт вийдуть перші ракетки України та Польщі, Еліна Світоліна (18) та Мая Хвалінська (121). Завершуватиме програму матчу парна зустріч. Людмилі та Надії Кіченок протистоятимуть Мартіна Кубка та Мая Хвалінська.

Разом із командами України та Польщі у групі Е знаходиться збірна Швейцарії. Проти швейцарок українки зіграють 12 квітня. У фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг виходить лише переможець групи.

На "Чемпіоні" доступна онлайн-трансляція матчу Кубку Біллі Джин Кінг між Україною та Польщею.

Нагадаємо, що напередодні збірна Польщі розгромила команду Швейцарії з рахунком 3:0 у стартовому матчі групи Е.