Світоліна забезпечила збірній України дострокову перемогу над Польщею у кваліфікації КБДК

Еліна Світоліна (18) принесла збірній України дострокову перемогу в матчевій зустрічі з командою Польщі в межах групи Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Наша перша ракетка у непростому поєдинку виявилася сильнішою за лідерку польської збірної Маю Хвалінську (121) - 7:6(4), 6:3.

The World Cup of Tennis – Кубок Біллі Джин Кінг

Радом, Польща, грунт (зал)

Кваліфікація, група Е, 11 квітня

Україна – Польща 2:0

Еліна Світоліна (Україна) – Мая Хвалінська (Польща) 7:6(4), 6:3

У першій грі дня Марта Костюк перемогла Катажину Каву з рахунком 6:1, 6:2.

Завершуватиме програму матчу парна зустріч. Людмилі та Надії Кіченок протистоятимуть Мартіна Кубка та Мая Хвалінська.

Разом із командами України та Польщі у групі Е знаходиться збірна Швейцарії. Проти швейцарок українки зіграють 12 квітня. У фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг виходить лише переможець групи.

На "Чемпіоні" доступна онлайн-трансляція матчу Кубку Біллі Джин Кінг між Україною та Польщею.

Нагадаємо, що напередодні збірна Польщі розгромила команду Швейцарії з рахунком 3:0 у стартовому матчі групи Е.

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