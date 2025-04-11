Голлівудська розв'язка: голкіпер врятував англійський клуб від поразки ударом "ножицями"
Фінал кубка Suffolk Premier Cup подарував футбольному світу момент, який ще довго згадуватимуть: воротар Лейстона Біллі Джонсон став справжнім героєм і вразив фанатів по всьому світу, забивши неймовірний гол ножицями в компенсований час!
Його команда програвала Фелікстоу з рахунком 1:2, і в останні хвилини зустрічі всі кинулися в атаку, включно з Джонсоном.
Те, що сталося далі, нагадувало справжнє футбольне диво: голкіпер у стилі досвідченого форварда відірвався від опіки, знайшов момент і виконав фантастичний удар через себе прямо у кут воріт!
Гол викликав справжній шок у фанатів Фелікстоу, а Джонсон святкував у стилі Дідьє Дрогба – на колінах, у радості та під овації трибун.
Коментатор на каналі "Non-League Wonders" буквально втратив голос від захвату, коментуючи епізод із неприхованою емоцією.
Хоча Лейстон у підсумку програв серію пенальті з рахунком 3:4, героїчний порятунок Біллі Джонсона неможливо забути.
Раніше повідомлялося, що клуб Френка Лемпарда вирвав перемогу у матчі Чемпіоншипу завдяки шаленому голу на останніх секундах.