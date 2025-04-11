Голлівудська розв'язка: голкіпер врятував англійський клуб від поразки ударом "ножицями"

Фінал кубка Suffolk Premier Cup подарував футбольному світу момент, який ще довго згадуватимуть: воротар Лейстона Біллі Джонсон став справжнім героєм і вразив фанатів по всьому світу, забивши неймовірний гол ножицями в компенсований час!

Його команда програвала Фелікстоу з рахунком 1:2, і в останні хвилини зустрічі всі кинулися в атаку, включно з Джонсоном.

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Те, що сталося далі, нагадувало справжнє футбольне диво: голкіпер у стилі досвідченого форварда відірвався від опіки, знайшов момент і виконав фантастичний удар через себе прямо у кут воріт!

Гол викликав справжній шок у фанатів Фелікстоу, а Джонсон святкував у стилі Дідьє Дрогба – на колінах, у радості та під овації трибун.

Incredible scenes as Leiston FC's goalkeeper Billy Johnson scores an amazing acrobatic goal in the last minute to equalise for his side 😰 pic.twitter.com/09gu0DUnL5 — Sky Sports Football (@SkyFootball) April 10, 2025

Коментатор на каналі "Non-League Wonders" буквально втратив голос від захвату, коментуючи епізод із неприхованою емоцією.

Хоча Лейстон у підсумку програв серію пенальті з рахунком 3:4, героїчний порятунок Біллі Джонсона неможливо забути.

Раніше повідомлялося, що клуб Френка Лемпарда вирвав перемогу у матчі Чемпіоншипу завдяки шаленому голу на останніх секундах.