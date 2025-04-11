Чинний чемпіон вилетів: визначилися півфіналісти на Мастерсі в Монте-Карло

Стали відомі всі півфіналісти на турнірі серії АТР 1000 у Монте-Карло. Ними стали Алекс де Мінор (10, Австралія), Алехандро Давідович Фокіна (42, Іспанія), Карлос Алькарас (3, Іспанія) та Лоренцо Музетті (16, Італія).

Найбільш несподіваним результатом чвертьфіналів став нищівний розгром де Мінором Григора Димитрова (18, Болгарія) – 6:0, 6:0. Австралієць вперше у кар'єрі виграв матч, не віддавши супернику жодного гейму.

Музетті переміг чинного чемпіона Мастерсу в Монте-Карло Стефаноса Циципаса (8, Греція) з рахунком 1:6, 6:3, 6:4. Італієць вперше здолав грека за 6 очних зустрічей, а Циципас із наступного тижня, не зумівши захистити титул, залишить топ-10.

У поєдинку неочікуваних чвертьфіналістів Давідович Фокіна виявився сильнішим за Алєксєя Попиріна (27, Австралія) – 6:3, 6:2.

Головний фаворит турніру серед гравців, що залишилися в строю, Карлос Алькарас, з великим труднощами видряпав перемогу в грі з Артуром Фісом (15, Франція). Рахунок зустрічі 4:6, 7:5, 6:3.

У другій партії іспанець врятував 7 брейк-пойнтів, після чого реалізував перший же свій, який до того ж був сет-пойнтом. А у третьому сеті Алькарас поступався 1:3, проте зумів виграти 5 геймів поспіль.

Півфінальні пари Мастерсу в Монте-Карло

Алекс де Мінор (Австралія) – Лоренцо Музетті (Італія)

Карлос Алькарас (Іспанія) – Алехандро Давідович Фокіна (Іспанія)

Поєдинки пройдуть у суботу, 12 квітня.

Нагадаємо, що Новак Джокович встановив рекорд Мастерсу в Монте-Карло.