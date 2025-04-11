Збірна України достроково вийшла на Євро-2026

Збірна України з футзалу достроково здобула путівку на чемпіонат Європи 2026 року, оскільки Румунія поступилася Німеччині у матчі 5 туру кваліфікації.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь німців. Таким чином за тур до кінця відбору Україна посідає перше місце у групі 1 та випереджає найближчого переслідувача на 6 очок.

Турнірна таблиця

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Україна у своєму матчі 5 туру декласувала збірну Кіпру, забивши суперникам 11 м'ячів. Раніше українці декласували Німеччину 9:0. До цього був розгром над Кіпром (7:0), звитяги над Румунією (2:0) та над німцями (5:3) на виїзді.

Останній поєдинок відбору підопічні Олександра Косенка зіграють 15 квітня саме проти Румунії. Напередодні тренерський штаб "жовто-синіх" викликав п'ятнадцять гравців. Зокрема, дебютний виклик отримав Юрій Сагайдачний.

Чемпіонат Європи прийматиме Литва та Латвія. Змагання пройде з 20 січня до 7 лютого 2026 року. Це буде другий футзальний Євро за участю 16 збірних.