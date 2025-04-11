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Валенсія здолала Севілью у матчі-відкритті 31-го туру Ла Ліги

Олексій Мурзак — 11 квітня 2025, 23:59
Валенсія здолала Севілью у матчі-відкритті 31-го туру Ла Ліги

У п'ятницю, 11 квітня, стартував 31-й тур іспанської Ла Ліги, матчі-відкритті якого Валенсія перемогла Севілью.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0. Єдиний і переможний гол забив у компенсований до першого тайму час Хаві Герра.

Завдяки цій перемозі "кажани" набрали 37 очок та обійшли Севілью в турнірній таблиці, ставши 12-ми.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга-2024/25
31 тур, 11 квітня

Валенсія – Севілья 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 44+4 Герра

Standings provided by Sofascore

Раніше повідомлялося, що Ла Ліга подала апеляцію на рішення спортивного управління Іспанії щодо дозволу на реєстрацію Дані Ольмо Барселоною та скаргу до Інституту бухгалтерського обліку та аудиту (ICAC) через це рішення.

Валенсія Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Севілья

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