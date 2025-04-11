Середа став найкращим у кваліфікації та вийшов у фінал Кубку світу в Канаді

Українець Олексій Середа став переможцем кваліфікації у стрибках у воду з 10-метрової вишки на етапі Кубка світу, що проходить у канадському Віндзорі.

Після першої частини він займав 12 сходинку, однак потім виконав три стрибки, в яких набрав понад 85 балів.

Його земляк Марк Гриценко посів 17-те місце, яке не дозволило пройти у фінальну частину змагань.

Фінал змагань відбудеться у понеділок, 14 квітня. Розклад виступів українців можна подивитися ТУТ.

Нагадаємо, на етапі Кубку в Мексиці Середа зупинився за крок до бронзової медалі.