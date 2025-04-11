Радий із гордістю представляти Росію: український боєць UFC Крилов оголосив про зміну громадянства
Український боєць у напівважкій вазі Микита Крилов оголосив про зміну громадянства напередодні поєдинку в UFC проти Домініка Реєса.
На пресконференції спортсмен заявив, що тепер буде виступати під російським прапором.
"До попереднього бою я просив вказати місто Кисловодськ, Росія. Тому що вже тривалий час живу в цьому місті і можу його представляти. Те, що довгий час не було прапора, було пов’язано швидше з тим, що основним місцем мого проживання був Донецьк. А як ми знаємо, на політичній арені з цього приводу багато дискусій. І не всі визнають його належність. Тому я надавав перевагу виступам без прапора. А зараз я радий з гордістю представляти Росію", – сказав Крилов.
Нагадаємо, Крилов родом із Хрустального (Красний Луч), Луганська область. До 2022 року виступав у ММА під українським прапором, але після початку повномасштабного вторгнення російської армії став "нейтралом".
Крилов неодноразово висловлювався на підтримку ЛНР та ДНР, бажаючи у майбутньому отримати їхній паспорт. Зараз боєць переважно мешкає у Москві.
"Вважав і вважаю себе росіянином, а де ти живеш – в Україні, Білорусі чи Росії – не так уже й важливо. У мене український паспорт, і мене це цілком влаштовує та не напружує. А якщо наші республіки будуть визнані, з’являться паспорти ДНР і ЛНР, то за такого розвитку подій я першим стоятиму в черзі за цим паспортом", – казав Крилов.
Не так давно Микита вирішив "оригінально" підтримати росіян, зробивши на грудях татуювання на честь батальйону країни-терориста.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували футзаліста-зрадника, який після анексії Криму перейшов на бік окупантів.