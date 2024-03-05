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Баварія розгромила Лаціо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Гаррі Кейн оформив дубль
Вчора 23:55 186 0
Баварія розгромила Лаціо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Фото - ФК Баварія
#Баварія, #Лаціо, #Томас Мюллер, #Гаррі Кейн, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія впевнено здолала римський Лаціо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь господарів. Дубль оформив Гаррі Кейн, ще один гол забив Томас Мюллер. 

Нагадаємо, в першій грі переміг Лаціо (1:0).

В іншому матчі вечора Парі Сен-Жермен повторно здолав Реал Сосьєдад і також вийшов до 1/4 фіналу турніру. Стадія чвертьфіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня. Жеребкування відповідного раунду змагань відбудеться 15 березня, після всіх зіграних матчів-відповідей 1/8 фіналу.

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, матч-відповідь
5 березня

Баварія - Лаціо 3:0 (2:0) (Загальний - 3:1)

Голи: 1:0 - 38' Кейн, 2:0 - 45+2' Мюллер, 3:0 - 66' Кейн.

Баварія: Ноєр, Кмміх, Де Лігт, Даєр, Геррейро (Девііс 78'), Павловіч, Горецка, Сане (Лаймер 89'), Мюллер (Тель 78'), Мусіала (Гнабрі 90+1'), Кейн.

Лаціо: Проведель, Марушич, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні, Гендузі, Весіно (Катальді 61'), Луїс Альберто (Камада 80'), Дзакканьї (Ісаксен 61'), Іммобіле (Кастельянос 61'), Феліпе Андерсон (Педро 75').

Попередження: Романьйолі 80', Катальді 89', Пеллегріні 90+2'.

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