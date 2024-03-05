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Важко когось назвати фаворитом: тренер жіночої збірної України - про жеребкування відбору на Євро-2025

Сьогодні 21:05 46 0
Важко когось назвати фаворитом: тренер жіночої збірної України - про жеребкування відбору на Євро-2025
#Пятенко, #Жіноча збірна України з футболу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер жіночої збірної України з футболу - Володимир Пятенко - вважає, що наша команда потрапила в приблизно рівну групу відбору на Євро-2025.

"Синьо-жовті" гратимуть у групі B проти Уельсу, Хорватії та Косова.

"Українки потрапили в приблизно рівну за складом учасниць групу. Тому когось важко назвати фаворитом. Ті ж хорватки претендували на вихід до Ліги А, проте двічі розгромно програли норвежкам. Футболістки з Косова підвищилися в класі з Ліги С, випередивши болгарок, але саме цю збірну зовсім недавно двічі впевнено обіграли мої підопічні. Що ж до футболісток Уельсу, то вони вибули з Ліги А, але ціла група гравчинь задіяна в престижному чемпіонаті Англії…

І хоча детальне вивчення сильних і слабких місць конкуренток ще попереду, проте вже зараз можу сказати, що українки будуть налаштовані завоювати право виступати у фінальній частині Євро. Оскільки два перші тури відбудуться вже на початку квітня, то плануємо зібратися для підготовки наприкінці березня. Де саме — залежатиме від календаря." - сказав наставник.

Зазначимо, що Україна не зможе напряму вийти на Євро, проте здатна поборотися за путівку шляхом потрапляння у плей-оф. Для цього спершу потрібно виграти групу або стати однією з двох найкращих команд.

Нагадаємо, відбір на чемпіонат Європи розпочнеться у квітні 2024 року.

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