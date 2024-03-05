Рома визначилась із майбутнім Де Россі

Італійська Рома хоче продовжити контракт з головним тренером команди Даніеле Де Россі.

Про це повідомляє Calciomercato.

Наставник очолив клуб у січні, коли замінив на цій посаді Жозе Моурінью. Керівництво "вовків" задоволене виступами команди під керівництвом 40-річного фахівця.

Де Россі планують запропонувати новий контракт на два роки, який передбачає значне збільшення заробітної плати.

Напередодні Рома розгромила Монцу. Наразі римляни набрали 47 очок і посідають п'яте місце у турнірній таблиці Серії А. З новим тренером клуб піднявся з дев’ятого рядка, на якому був в момент звільнення Моурінью.

У наступному матчі "вовки" зіграють проти Брайтона в 1/8 фіналу Ліги Європи. Матч відбудеться 7 березня.