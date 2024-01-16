Де Россі - новий головний тренер Роми

Рома призначила нового головного тренера

Рома оголосила, що до кінця сезону 2023/24 команду очолюватиме колишній півзахисник клубу Даніеле де Россі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Останнім місцем роботи 40-річного італійця був СПАЛ, звідки його звільнили у лютому 2023-го – у 17 матчах команда 3 рази виграла, 6 разів зіграла внічию та 8 разів програла.

Нагадаємо, що Де Россі майже всю кар'єру провів у складі Роми, виступаючи за римський клуб з 2002 по 2019 роки. Ще півроку італієць провів у Бока Хуніорс, де і повісив бутси на цвях. У складі Роми Даніеле провів 616 матчів, відзначившись 63 голами та 60 асистами.

Раніше Рома звільнила Моурінью.