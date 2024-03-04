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Жіноча українська збірна дізналася потенційних суперників у кваліфікації на Євро-2025

Україна потрапила в третій кошик Ліги В
Сьогодні 17:11 125 0
Жіноча українська збірна дізналася потенційних суперників у кваліфікації на Євро-2025
УАФ
#відбір, #Євро, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Жіноча збірна України з футболу

Джерело - УАФ.

Збірна України буде в третьому кошику Ліги В під час жеребкування кваліфікації на Євро-2025 серед жіночих команд.

Про це повідомила прес-служба УАФ.

Кошик 1: Португалія, Швейцарія, Шотландія, Уельс.

Кошик 2: Боснія і Герцеговина, Сербія, Хорватія, Угорщина.

Кошик 3: Словаччина, Північна Ірландія, Україна, Туреччина.

Кошик 4: Мальта, Ізраїль, Косово, Азербайджан.

Жеребкування відбіркового етапу відбудеться 5 березня о 14:00 за київським часом. Матчі кваліфікації триватимуть з квітня до грудня 2024 року.

З Ліги В на Євро вийдуть шість команд. Путівки між собою розіграють чотири переможці груп і дві найкращі збірні з другого місця у матчах проти решти колективів з другої сходинки і команд з третього місця.

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