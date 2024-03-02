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Баварія назвала умову, за якої Тухель залишиться в клубі

Сьогодні 17:05 193 0
Баварія назвала умову, за якої Тухель залишиться в клубі
Фото з відкритих джерел
#Баварія, #Томас Тухель, #Хабі Алонсо

Джерело - Х.

Допомогти керманичу Баварії зберегти свою посаду до кінця сезону може лише одна гра.

Журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг на своїй сторінці у соцмережі Х написав, що за умови перемоги мюнхенців у матчі з Лаціо Тухель залишиться на чолі команди.

Проте, якщо Баварія вилетить із розіграшу турніру, ймовірність дострокового звільнення тренера буде вельми велика. Проблема полягає в тому, що у мюнхенців на прикметі немає тренера, який міг би взяти на себе керівництво командою до завершення сезону.

Баварія не хоче посеред сезону призначати такого фахівця, з яким не буде продовжувати співпрацю надалі. Мюнхенці влітку мають намір запросити Хабі Алонсо.

Як відомо, німецький клуб зазнав поразки з рахунком 0:1 у першій грі з "Лаціо". Зустріч-відповідь відбудеться 5 березня.

Лаціо - Мілан 0:1: огляд матчу Серії А

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