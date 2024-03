Баварія назвала умову, за якої Тухель залишиться в клубі

Допомогти керманичу Баварії зберегти свою посаду до кінця сезону може лише одна гра.

Журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг на своїй сторінці у соцмережі Х написав, що за умови перемоги мюнхенців у матчі з Лаціо Тухель залишиться на чолі команди.

Проте, якщо Баварія вилетить із розіграшу турніру, ймовірність дострокового звільнення тренера буде вельми велика. Проблема полягає в тому, що у мюнхенців на прикметі немає тренера, який міг би взяти на себе керівництво командою до завершення сезону.

Баварія не хоче посеред сезону призначати такого фахівця, з яким не буде продовжувати співпрацю надалі. Мюнхенці влітку мають намір запросити Хабі Алонсо.

🚨News #Tuchel: He will definitely be the coach against Lazio Rom!



➡️ If Bayern reach the quarter-finals, regardless of how, Tuchel should stay in charge until the end of the season



➡️ But: If Bayern exit after the 0-1 loss in the first leg, an immediate separation is likely!… pic.twitter.com/X4ShYnyOGE