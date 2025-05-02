ЛеБрон зазнав розтягнення "хрестів" в останньому матчі проти Міннесоти

Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс травмував коліно в останньому матчі серії першого раунду плейоф НБА проти Міннесоти.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, 40-річний баскетболіст зазнав розтягнення зв'язок лівого коліна 2-го ступеня під час гри, в результаті якої "озерники" закінчили свій постсезон.

Інцидент відбувся на початку останньої чверті: захисник Тімбервулвз Донте ДіВінченцо отримав фол в атаці після контакту з лівим коліном Джеймса.

ЛеБрон впав на майданчик від болю і був змушений ненадовго залишити його, щоб травмоване коліно оглянув його давній спортивний тренер Майк Мансіас. "Король" повернувся на майданчик за 7:23 до кінця гри і дограв решту матчу.

🚨 LeBron suffered a Grade 2 MCL knee sprain from collision with Donte DiVincenzo



pic.twitter.com/Ff3xTcFujT — LakeShowYo (@LakeShowYo) May 2, 2025

Повідомляється, що на відновлення від цієї травми ЛеБрону знадобиться від 3 до 5 тижнів.

Варто зазначити, що Джеймс зіграв у плейоф 292 матчі поспіль, не пропустивши жодного через травму. Тому проблема з лівим коліном могла перервати цю серію, якби протистояння з Міннесотою продовжилося.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх матчів плейоф НБА.

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