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ЛеБрон зазнав розтягнення "хрестів" в останньому матчі проти Міннесоти

Олексій Погорелов — 2 травня 2025, 21:21
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Лос-Анджелес Лейкерс

Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс травмував коліно в останньому матчі серії першого раунду плейоф НБА проти Міннесоти.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, 40-річний баскетболіст зазнав розтягнення зв'язок лівого коліна 2-го ступеня під час гри, в результаті якої "озерники" закінчили свій постсезон.

Інцидент відбувся на початку останньої чверті: захисник Тімбервулвз Донте ДіВінченцо отримав фол в атаці після контакту з лівим коліном Джеймса.

ЛеБрон впав на майданчик від болю і був змушений ненадовго залишити його, щоб травмоване коліно оглянув його давній спортивний тренер Майк Мансіас. "Король" повернувся на майданчик за 7:23 до кінця гри і дограв решту матчу.

Повідомляється, що на відновлення від цієї травми ЛеБрону знадобиться від 3 до 5 тижнів.

Варто зазначити, що Джеймс зіграв у плейоф 292 матчі поспіль, не пропустивши жодного через травму. Тому проблема з лівим коліном могла перервати цю серію, якби протистояння з Міннесотою продовжилося.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх матчів плейоф НБА.

Раніше стало відомо, що Грегг Попович не повернеться до виконання ролі головного тренера Сан-Антоніо Сперс.

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