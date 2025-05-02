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Оштрафували на 200 тисяч гривень: президента клубу УПЛ покарали за сексизм

Олександр Булава — 2 травня 2025, 21:07
Оштрафували на 200 тисяч гривень: президента клубу УПЛ покарали за сексизм
Олександр Поворознюк
facebook.com/povoroznyukoleksandr

Президент Інгульця Олександр Поворознюк отримав покарання за свої скандальні висловлювання щодо жіночого футболу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У березні Поворознюк дозволив собі недоречні висловлювання про жіночий футбол.

"Я не розумію жіночий футбол, не хочу й зрозуміти. Там крім гарних дівчат я футболу не бачу. З гарними дівчатами треба щось інше робити", – заявив він на власному ютуб-каналі.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення оштрафувати президента Інгульця на 200 тисяч гривень за сексистський характер.

Окрім того, Поворознюка зобов'язали прочитати лекцію перед своїм клубом про недопустимість дискримінації у футболі.

Нагадаємо, напередодні Інгулець обіграв Зорю. Попри це команда продовжує боротьбу за виживання – 15 місце та 20 залікових балів.

Інгулець Олександр Поворознюк Українська асоціація футболу (УАФ) Чемпіонат України, УПЛ

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