Оштрафували на 200 тисяч гривень: президента клубу УПЛ покарали за сексизм
Олександр Поворознюк
facebook.com/povoroznyukoleksandr
Президент Інгульця Олександр Поворознюк отримав покарання за свої скандальні висловлювання щодо жіночого футболу.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
У березні Поворознюк дозволив собі недоречні висловлювання про жіночий футбол.
"Я не розумію жіночий футбол, не хочу й зрозуміти. Там крім гарних дівчат я футболу не бачу. З гарними дівчатами треба щось інше робити", – заявив він на власному ютуб-каналі.
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення оштрафувати президента Інгульця на 200 тисяч гривень за сексистський характер.
Окрім того, Поворознюка зобов'язали прочитати лекцію перед своїм клубом про недопустимість дискримінації у футболі.
Нагадаємо, напередодні Інгулець обіграв Зорю. Попри це команда продовжує боротьбу за виживання – 15 місце та 20 залікових балів.