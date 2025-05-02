Повернення можливе? Сайнс матиме шанс опинитися в Макларен

Генеральний директор Макларен Зак Браун зізнався, що він розглядатиме кандидатуру Карлоса Сайнса, якщо у нього з'явиться потреба в пошуку нового пілота.

Слова 53-річного американця наводить RacingNews365.

Сайнс виступав за британський колектив протягом двох сезонів (2019, 2020), де створив міцний дует з Ландо Норрісом, за що їх прозвали "Карландо".

За словами Брауна, 30-річний іспанець точно був би серед перших імен, які розглядалися б на місце в кокпіті боліда "папаї", якби це було потрібно.

"Якби у нас було вільне місце, то, звичайно, ми б розглядали варіант з Карлосом. Прямо зараз у нас є Ландо та Оскар з контрактами на кілька років. Але якщо ситуація зміниться, а Карлос буде доступний, в мене є його номер", – сказав Браун.

Перед стартом цього сезону Карлос Сайнс приєднався до Вільямса, підписавши багаторічний контракт.

Після перших п'яти етапів сезону-2025 іспанський гонщик посідає 16-е місце особистого заліку, заробивши п'ять очок. Його новий напарник по команді Алекс Албон з 20 балами йде восьмим.

Раніше Зак Браун визнав, що рано чи пізно пілоти його команди Ландо Норріс та Оскар Піастрі влаштують аварію на трасі.