Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 1 березня, у 27 турі італійської Серії А Мілан на виїзді здолав Лаціо.
Мілан втримує третє місце у турнірній таблиці ліги, маючи 56 очок. Лаціо залишився на восьмому місці у Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
27 тур, 1 березня
Гол: 0:1 - 88 Окафор
Раніше повідомлялось, що керівництво міланського клубу готове розглянути пропозиції щодо Рафаеля.
Нагадаємо, Мілан готує нову угоду для Ернандеса.
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