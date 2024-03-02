Єдиний гол забив Окафор

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, у 27 турі італійської Серії А Мілан на виїзді здолав Лаціо.

Мілан втримує третє місце у турнірній таблиці ліги, маючи 56 очок. Лаціо залишився на восьмому місці у Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

27 тур, 1 березня

Лаціо - Мілан 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 88 Окафор

Раніше повідомлялось, що керівництво міланського клубу готове розглянути пропозиції щодо Рафаеля.

Нагадаємо, Мілан готує нову угоду для Ернандеса.

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