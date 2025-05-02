Народилась майбутня чемпіонка: Ферстаппен вперше став батьком

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 у складі Ред Булл Макс Ферстаппен оголосив про народження первістка.

Про це новоспечений батько повідомив в Instagram.

Вчора, 1 травня, дівчина Ферстаппена Келлі Піке народила йому доньку, яку назвали Лілі.

"Ласкаво просимо у світ, мила Лілі. Наші серця сповнені як ніколи – ти наш найбільший подарунок. Ми так сильно тебе любимо", – підписав пост Макс.

Через народження первістка Ферстаппен пропустив перший день вікенду в Маямі, під час якого він мав би розмовляти з пресою.

Пара вже виховує дівчинку Пенелопу, яку донька триразового чемпіона світу Нельсона Піке народила від росіянина Даниїла Квята.

Враховуючи чемпіонські гени новородженої дитини, ніхто не здивується, якщо вона також піде в автоспорт. Наприкінці минулого року Ферстаппен говорив, що підтримає бажання дитини, якщо побачить в ній талант.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 травня, стартував шостий етап Формули-1, який приймає Маямі. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх сесій гоночного вікенду.