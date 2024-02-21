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Алонсо віддає перевагу Баварії, а не Ліверпулю

Хабі Алонсо влітку може змінити клуб
Вчора 23:14 124 0
Алонсо віддає перевагу Баварії, а не Ліверпулю
Фото - Getty Images
#Баварія, #Хабі Алонсо

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо віддає перевагу Баварії, а не Ліверпулю.

Про це повідомив журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Немає гарантій, що Алонсо погодиться на пропозицію мюнхенців. Однак Хабі більше подобається ідея очолити саме Баварію. Обидва клуби вже контактували щодо запрошення тренера.

Наразі іспанський фахівець сфокусований на роботі у Леверкузені, який очолює турнірну таблицю Бундесліги.

Раніше Баварія оголосила, що Тухель покине команду наприкінці сезону. Водночас Юрген Клопп влітку залишить Ліверпуль.

Нагадаємо, Баєр під керівництвом Хабі Алонсо лідирує в чемпіонаті Німеччини з відривом у 8 очок до Баварії, що знаходиться на другій позиції в турнірній таблиці.

У 22 турі Бундесліги мюнхенці сенсаційно програли Бохуму (3:2), а підопічні Алонсо мінімально обіграли Гайденгайм.

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