Усик здивував вибором суперника для прощального поєдинку

Чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA Олександр Усик (23-0, 14 КО) заявив, що після реваншу з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) на нього очікує прощальний бій.

Про це український боксер розповів у коментарі Mail Sport Boxing.

"Я думаю, що два бої і досить. Якщо я так кажу, то це правда. Я думаю, що мені залишилось провести два бої. Зараз зосереджений на Даніелі Дюбуа. У мене є два варіанти: Ентоні Джошуа і Тайсон Ф’юрі", – сказав Усик.

При цьому для прощального поєдинку Усик обрав саме Тайсона: "Це був би Ф'юрі".

Зазначимо, що українець двічі перемагав як Ф’юрі, так і Джошуа.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.