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Усик здивував вибором суперника для прощального поєдинку

Олександр Булава — 1 травня 2025, 23:01
Усик здивував вибором суперника для прощального поєдинку
Олександр Усик
Getty Images

Чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA Олександр Усик (23-0, 14 КО) заявив, що після реваншу з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) на нього очікує прощальний бій.

Про це український боксер розповів у коментарі Mail Sport Boxing.

"Я думаю, що два бої і досить. Якщо я так кажу, то це правда. Я думаю, що мені залишилось провести два бої.

Зараз зосереджений на Даніелі Дюбуа. У мене є два варіанти: Ентоні Джошуа і Тайсон Ф’юрі", – сказав Усик.

При цьому для прощального поєдинку Усик обрав саме Тайсона: "Це був би Ф'юрі".

Зазначимо, що українець двічі перемагав як Ф’юрі, так і Джошуа.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.

Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа

Олександр Усик

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