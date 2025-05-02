Визначилась заміна Міллера у поєдинку з Вордлі

Британський надважковаговик Фабіо Вордлі (18-0-1, 17 КО) наступний бій проведе проти австралійця Джастіса Гані (12–0, 7 КО).

Бій відбудеться 7 червня в Іпсвічі на стадіоні "Портмен". На кону стоятиме тимчасовий титул чемпіона світу WBA у надважкій вазі.

Спочатку суперником Вордлі мав бути американець Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 КО). Однак останній знявся з двобою через травму плеча.

30-річний Вордлі востаннє виходив на ринг у жовтні минулого року. Тоді він технічним нокаутом у першому раунді переміг Фрейзера Кларка. Джастіс у січня розібрався з Шоном Потгітером.

Напередодні було оголошено про другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа, який пройде у Лондоні 19 липня.