У контракті нападника Наполі Віктора Осімхена прописана сума відступних.

Про це розповів президент неаполітанців Ауреліо де Лаурентіс.

🚨🇳🇬 Napoli president De Laurentiis on Victor Osimhen: “Some players stay for many years, others are wanted by PSG, Arsenal, Man City, Chelsea…”.



“It’s difficult to keep players when they are wanted by rich clubs”.



❗️ “I can confirm there’s a release clause, very high one”. pic.twitter.com/0xE0f2L1N3