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Де Лаурентіс - про Осімхена: Важко втримати гравців, коли їх хочуть багаті клуби

Президент Наполі відповів на питання про можливий трансфер Осімхена
Сьогодні 19:33 117 0
Де Лаурентіс - про Осімхена: Важко втримати гравців, коли їх хочуть багаті клуби
#Де Лаурентіс, #Наполі, #Осімхен

Джерело - Чемпіон.

У контракті нападника Наполі Віктора Осімхена прописана сума відступних.

Про це розповів президент неаполітанців Ауреліо де Лаурентіс.

"Деякі гравці залишаються на довгі роки, інших хочуть у ПСЖ, Арсенал, Манчестер Сіті, Челсі... Важко втримати гравців, коли їх хочуть бачити багаті клуби. Я можу підтвердити, що є пункт про відступні, дуже високі", - сказав Де Лаурентіс.

Раніше повідомлялося, що нігерійський форвард хотів би продовжити кар'єру в англійському клубі.

Напередодні хеттрик Віктора Осімхена приніс Наполі перемогу над Сассуоло.

У нинішньому сезоні нігерієць відіграв 21 матч за неаполітанський клуб, у яких забив 13 голів та зробив 4 асиста.

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