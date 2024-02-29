Президент Наполі відповів на питання про можливий трансфер Осімхена

Джерело - Чемпіон.

У контракті нападника Наполі Віктора Осімхена прописана сума відступних.

Про це розповів президент неаполітанців Ауреліо де Лаурентіс.

"Деякі гравці залишаються на довгі роки, інших хочуть у ПСЖ, Арсенал, Манчестер Сіті, Челсі... Важко втримати гравців, коли їх хочуть бачити багаті клуби. Я можу підтвердити, що є пункт про відступні, дуже високі", - сказав Де Лаурентіс.

🚨🇳🇬 Napoli president De Laurentiis on Victor Osimhen: “Some players stay for many years, others are wanted by PSG, Arsenal, Man City, Chelsea…”.



“It’s difficult to keep players when they are wanted by rich clubs”.



❗️ “I can confirm there’s a release clause, very high one”. pic.twitter.com/0xE0f2L1N3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 29, 2024

Раніше повідомлялося, що нігерійський форвард хотів би продовжити кар'єру в англійському клубі.

Напередодні хеттрик Віктора Осімхена приніс Наполі перемогу над Сассуоло.

У нинішньому сезоні нігерієць відіграв 21 матч за неаполітанський клуб, у яких забив 13 голів та зробив 4 асиста.