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Догравання матчу Шахтар – Кривбас перенесено через повітряну тривогу

Володимир Максименко — 16 квітня 2025, 13:51
Догравання матчу Шахтар – Кривбас перенесено через повітряну тривогу
ФК Шахтар

Криворізький Кривбас та донецький Шахтар не змогли розпочати догравання матчу 5 туру чемпіонату України через повітряну тривогу.

Початок продовження поєдинку було заплановано на 14:00, проте о 12:39 у Дніпропетровській області було оголошено про ракетну небезпеку.

Згодом пресслужба "гірників" повідомила, що догравання розпочнеться пізніше запланованого часу.

Нагадаємо, що 1 вересня 2024-го матч Кривбас – Шахтар перенесли через загрозу повітряної тривоги. Станом на 50 хвилину "гірняки" вигравали з рахунком 1:0. Транслюватиме зустріч канал єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Напередодні Кривбас у більшості зазнав поразки від Динамо в межах 24 туру УПЛ, а Шахтар впевнено переграв ЛНЗ Черкаси.

війна Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

Кривбас

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