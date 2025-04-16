Догравання матчу Шахтар – Кривбас перенесено через повітряну тривогу

Криворізький Кривбас та донецький Шахтар не змогли розпочати догравання матчу 5 туру чемпіонату України через повітряну тривогу.

Початок продовження поєдинку було заплановано на 14:00, проте о 12:39 у Дніпропетровській області було оголошено про ракетну небезпеку.

Згодом пресслужба "гірників" повідомила, що догравання розпочнеться пізніше запланованого часу.

🚨 Через повітряну тривогу в Дніпропетровській області догравання матчу «Кривбас» 🆚 «Шахтар» розпочнеться пізніше.



Очікуйте на оновлення інформації.#Shakhtar #КривбасШахтар — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 16, 2025

Нагадаємо, що 1 вересня 2024-го матч Кривбас – Шахтар перенесли через загрозу повітряної тривоги. Станом на 50 хвилину "гірняки" вигравали з рахунком 1:0. Транслюватиме зустріч канал єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Напередодні Кривбас у більшості зазнав поразки від Динамо в межах 24 туру УПЛ, а Шахтар впевнено переграв ЛНЗ Черкаси.