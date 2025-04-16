Догравання матчу Шахтар – Кривбас перенесено через повітряну тривогу
ФК Шахтар
Криворізький Кривбас та донецький Шахтар не змогли розпочати догравання матчу 5 туру чемпіонату України через повітряну тривогу.
Початок продовження поєдинку було заплановано на 14:00, проте о 12:39 у Дніпропетровській області було оголошено про ракетну небезпеку.
Згодом пресслужба "гірників" повідомила, що догравання розпочнеться пізніше запланованого часу.
Нагадаємо, що 1 вересня 2024-го матч Кривбас – Шахтар перенесли через загрозу повітряної тривоги. Станом на 50 хвилину "гірняки" вигравали з рахунком 1:0. Транслюватиме зустріч канал єдиного телепулу УПЛ ТБ.
Напередодні Кривбас у більшості зазнав поразки від Динамо в межах 24 туру УПЛ, а Шахтар впевнено переграв ЛНЗ Черкаси.