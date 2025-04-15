Україна – Румунія: онлайн-трансляція

У вівторок, 15 квітня, збірна України з футзалу проведе матч останнього шостого туру відбіркового етапу до чемпіонату Європи 2026 проти національної команди Румунії.

Поєдинок відбудеться на арені Hala Widowiskowo-Sportowa в польському місті Кошалін. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

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Нагадаємо, збірна України достроково здобула путівку на Євро-2026. У 5-му турі "синьо-жовті" декласували команду Кіпру, забивши суперникам 11 м'ячів.

Раніше українці декласували Німеччину 9:0. До цього був розгром над Кіпром (7:0), а також звитяги над Румунією (2:0) та над німцями (5:3) на виїзді.

Чемпіонат Європи прийматимуть Литва та Латвія. Змагання пройде з 20 січня до 7 лютого 2026 року. Це буде другий футзальний Євро за участю 16 збірних.