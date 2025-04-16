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Тренер Станіоніса пояснив, чому зупинив бій з Еннісом після 6 раунду

Руслан Травкін — 16 квітня 2025, 14:18
Тренер Станіоніса пояснив, чому зупинив бій з Еннісом після 6 раунду
Джарон Енніс – Еймантас Станіоніс
Getty images

Фахівець Марвін Сомодіо, який тренує литовця Еймантаса Станіоніса (15-1, 9 КО), пояснив, чому вирішив зупинити бій проти Джарона Енніса (34-0, 30 КО) після 6 раунду. Він визнав, що його підопічний мав мало шансів на перемогу.

Слова Сомодіо цитує Boxingscene.com.

"У четвертому раунді Станіоніс був трохи сам не свій. Потім у п'ятому він пропустив кілька хороших ударів.

Еймантас міг перемогти тільки нокаутом, і я бачив його удари – в них більше не було сили, не було потужності. Так що залишалося 10 відсотків на те, що він влучить і потрясе в Енніса. А також було 90 відсотків що він буде нокаутований. Потрапить у нокаут, після якого буде страждати решту життя. Тому я сказав: "Добре, прийшла пора".

Я знаю Станіоніса, він ніколи не здається. Він завжди каже: "Марвін, зроби чи помри". Я радію щоразу, коли він так каже, але, зрештою, я тут для того, щоб оберігати його", – сказав він.

Нагадаємо, 13 квітня Енніс впевнено здолав литовця. Команда Станіоніса вирішила зупинити бій після шостого раунду.

Бокс Джарон Енніс Еймантас Станіоніс

Джарон Енніс

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