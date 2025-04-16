Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Даніель виграє ударом, який ні в кого не викличе запитань: тренер Дюбуа назвав сценарій реваншу з Усиком

Руслан Травкін — 16 квітня 2025, 13:59
Даніель виграє ударом, який ні в кого не викличе запитань: тренер Дюбуа назвав сценарій реваншу з Усиком
Даніель Дюбуа (праворуч)
Instagram

Фахівець Дон Чарльз, який останніми роками працює з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), вважає, що в реванші його підопічний впевнено здобуде перемогу над Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це він сказав у коментарі для BoxNation.

"Почнемо з молодості. Даніель зараз справжній боєць, що пресингує. Тоді ми були новою командою для нього. Те, що Даніель зробив протягом 5 раундів у Польщі – це було лише після 14 тижнів тренувань з новою командою.

Все, чого ми його вчили, тільки зараз впроваджується в його систему так, що не треба думати про це. Нині це працює на інстинктах. І це нормально, коли ти навчаєш бійця.

Найголовніша річ, яку показує Деніель – він постійно еволюціонує. Тому що деяким речам потрібен час — і ось чому ми у дуже великому передчутті. Ми бачимо його щодня у залі. Ми бачимо, що він робить, і відверто кажучи, ми чекаємо не дочекаємося. Не лише ми, як команда, а й сам Даніель.

Він сам насолоджується тренуванням. Він завжди приходить вчасно, справжній професіонал. Він дійсно приклад для будь-якої молодої людини, яка прагне боксу.

Як він переможе Усика? Ударом, який не викличе питань. Ми переконаємося, що не буде жодних суперечок. Це буде переконливо, і цього разу ніхто цього не заперечуватиме", – сказав Дон Чарльз.

Нагадаємо, видання The Ring повідомило, що боксери домовилися про другий бій. Поєдинок заплановано на 12 липня.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели перший бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Раніше Усик звернувся до WBO із проханням відтермінувати бій з Паркером через бажання битись із Дюбуа.

Бокс Олександр Усик Даніель Дюбуа

Даніель Дюбуа

Для мене Усик – фаворит: британський екс-чемпіон світу – про шанси Дюбуа в реванші
Давайте дочекаємось офіційного оголошення: Лапін – про наступний бій Усика
Про бій спочатку оголошують промоутери, а не медіа: Клімас – про реванш Усика з Дюбуа
Розшукуються 12 боксерів: команда Усика почала набір спаринг-партнерів до бою з Дюбуа
Це буде ближній бій, – тренер оцінив шанси Усика та Дюбуа у реванші

Останні новини