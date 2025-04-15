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УАФ покарала Буковину за чвертьфінал Кубку України

Олександр Булава — 15 квітня 2025, 18:42
УАФ покарала Буковину за чвертьфінал Кубку України
ФК Буковина

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу наклав санкції щодо Буковини за матч 1/4 фіналу Кубку України проти Вікторії (2:1).

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Клуб покарали за перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні, а також за використання уболівальниками піротехнічних засобів. За це чернівецький колектив має сплатити 10 тис гривент та 150 тис гривень відповідно.

Також застосовано санкцію у вигляді проведення наступного матчу без уболівальників умовно, з випробувальним строком 1 (один) рік.

Напередодні визначився розклад матчів 1/2 фіналу Кубку України з футболу сезону-2024/25.

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