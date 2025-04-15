УАФ покарала Буковину за чвертьфінал Кубку України
ФК Буковина
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу наклав санкції щодо Буковини за матч 1/4 фіналу Кубку України проти Вікторії (2:1).
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Клуб покарали за перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні, а також за використання уболівальниками піротехнічних засобів. За це чернівецький колектив має сплатити 10 тис гривент та 150 тис гривень відповідно.
Також застосовано санкцію у вигляді проведення наступного матчу без уболівальників умовно, з випробувальним строком 1 (один) рік.
Напередодні визначився розклад матчів 1/2 фіналу Кубку України з футболу сезону-2024/25.