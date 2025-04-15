Динамо – Оболонь: де дивитися київське дербі у 25 турі УПЛ

Київське Динамо прийматиме столичну Оболонь у матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 18 квітня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Кияни продовжують лідирувати у чемпіонаті України, випереджаючи другу Олександрію на 6 балів. У підопічних Олександра Шовковського 60 очок за 24 гри. У минулому турі Динамо у меншості перемогло Кривбас та гарантувало собі єврокубки.

Оболонь навпаки, бореться за виживання. Підопічні Сергія Шищенка мають 24 очки в активі та йдуть 12-ми (останнє місце, що гарантує збереження прописки). Минулого тижня Оболонь перемогла Чорноморець.