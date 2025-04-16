Зірковий нападник Атлетико погодив новий контракт з клубом

Французький нападник Атлетико Антуан Грізманн відмовився від можливості продовжити кар'єру в одному з клубів МЛС.

Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Форвард підпише новий контракт з "матрасниками" до 2027 року. Очікується, що про це оголосять під час літнього міжсезоння.

Antoine Griezmann cierra la puerta a la MLS y decide quedarse en el Atlético.



Tras varios contactos con el club rojiblanco, el francés ha alcanzado un acuerdo para ampliar su contrato hasta 2027.https://t.co/CzKp4TJSiq — Matteo Moretto (@MatteMoretto) April 16, 2025

Чинний контракт гравця розрахований до літа 2026 року. У поточному сезоні на його рахунку 45 матчів на клубному рівні, в яких він відзначився 16 голами та віддав 7 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вартість чемпіона світу 2018 року у 22 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялось, що Грізманн побив легіонерський рекорд Мессі в Ла Лізі.