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Зірковий нападник Атлетико погодив новий контракт з клубом

Володимир Максименко — 16 квітня 2025, 14:11
Зірковий нападник Атлетико погодив новий контракт з клубом
Антуан Грізманн
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Французький нападник Атлетико Антуан Грізманн відмовився від можливості продовжити кар'єру в одному з клубів МЛС.

Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Форвард підпише новий контракт з "матрасниками" до 2027 року. Очікується, що про це оголосять під час літнього міжсезоння.

Чинний контракт гравця розрахований до літа 2026 року. У поточному сезоні на його рахунку 45 матчів на клубному рівні, в яких він відзначився 16 голами та віддав 7 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вартість чемпіона світу 2018 року у 22 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялось, що Грізманн побив легіонерський рекорд Мессі в Ла Лізі.

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