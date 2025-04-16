Зірковий нападник Атлетико погодив новий контракт з клубом
Антуан Грізманн
Французький нападник Атлетико Антуан Грізманн відмовився від можливості продовжити кар'єру в одному з клубів МЛС.
Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.
Форвард підпише новий контракт з "матрасниками" до 2027 року. Очікується, що про це оголосять під час літнього міжсезоння.
Чинний контракт гравця розрахований до літа 2026 року. У поточному сезоні на його рахунку 45 матчів на клубному рівні, в яких він відзначився 16 голами та віддав 7 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вартість чемпіона світу 2018 року у 22 мільйонів євро.
Напередодні повідомлялось, що Грізманн побив легіонерський рекорд Мессі в Ла Лізі.