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Осімхен хоче продовжити кар'єру в АПЛ

Фаворитами на нігейріця вважаються Челсі та ПСЖ
Вчора 22:55 118 0
Осімхен хоче продовжити кар'єру в АПЛ
Фото Getty Images
#Наполі

Джерело - isport.ua.

Нападник Наполі Віктор Осімген хотів би продовжити кар'єру в англійському клубі.

Про це повідомляє Napoli Magazine.

На поточний момент на нігерійця претендують два клуби: ПСЖ і Челсі. Першим потрібна заміна Мбаппе, а другим просто стабільний нападник.

Повідомляється, що Віктор схиляється до переходу в лондонський клуб і не дуже зацікавлений у переїзді в Париж.

При цьому Наполі все одно вимагатиме за форварда близько 130 млн євро, прописаних у його контракті. Неаполітанцям загалом байдуже, хто стане покупцем.

У поточному сезоні на рахунку Осімгена 8 голів і 2 асисти в 14 іграх Серії А.

Раніше також Наполі втратив перемогу проти аутсайдера, продовживши серію без перемог до чотирьох матчів.

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