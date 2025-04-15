Збірна України завершила відбір на Євро-2026 перемогою над Румунією

Збірна України перемогою над Румунією завершила свій шлях в основному раунді відбору Євро-2026.

Номінально домашній матч, який відбувся у польському Кошаліні в "Hala widowiskowo sportowa", завершився з рахунком 3:1.

Гості змогли вийти вперед після помилки українців – Микитюк скинув м'яч влучно на ногу Мані, який з кількох метрів завдав потужного удару по воротах. Українці на це відповіли елегантним голом п'яткою від Артема Фаренюка.

У другій половині "синьо-жовтих" вивів вперед Назар Швед, який в дотик пробив по воротах суперника після передачі Микитюка. Згодом збільшив перевагу збірної України Ростислав Семенченко, який відправ м'яч у порожні ворота з передачі Абакшина.

Відбір на Євро-2026 – футзал

6 тур, 15 квітня

Україна – Румунія 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Маня, 1:1 – 16 Фаренюк, 2:1 – 25 Швед, 3:1 – 31 Семенченко

Україна: Савенко, Фаренюк, Сагайдачний, Корсун (к), Семенченко; Сіріцький, Сухов, Швед, Жук, Микитюк, Чернявський, Абакшин, Зварич, Первєєв.

Румунія: Тоніца (к), Дудеу, Араужо, Міклош, Настай; Войн, Маня, Іслай, Тоадер, Кюшмеді, Ковач, Каньо, Балінт.

Попереджений: Балінт (29).

Підопічні Олександра Косенка за підсумками 6 турів набрали максимальні 18 балів та забезпечили собі місце у фінальному турнірі Євро-2026.

Огляд матчу

Нагадаємо, Україна у матчі 5 туру розгромила збірну Кіпру, забивши суперникам 11 м'ячів. Раніше українці декласували Німеччину 9:0. До цього був розгром над Кіпром (7:0), звитяги над Румунією (2:0) та над німцями (5:3) на виїзді.