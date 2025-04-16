Ексгравець Роми: Довбик виглядає як чужорідне тіло

Колишній гравець Роми Стефано Імпалломені розкритикував нападника збірної України Артема Довбика.

Слова Імпалломені наводить TMW Radio.

"Його голи не обговорюються, але виступи сумнівні. Витрачені 40 мільйонів потрібно підтримувати та захищати, як це робить Раньєрі. Але якщо ви спостерігаєте за матчами, він завжди створює враження дуже слабкого. Він виглядає як чужорідне тіло, яке не бере участі в командній грі", – заявив 57-річний італієць.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 16 голів і 3 асисти у 41 матчі за Рому в усіх турнірах. Він перейшов у столичний клуб влітку 2024 року із Жирони за 30,5 мільйона євро.

Раніше повідомлялося про те, що Ювентус готовий віддати 50 мільйонів євро за Довбика.