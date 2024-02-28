Джерело - Чемпіон.
Відбулося 2 перенесених матчі в межах 21 туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
21 тур, 28 лютого
Сассуоло - Наполі 1:6 (1:3)
Голи: 1:0 - 17 Рачич, 1:1 - 29 Ррахмані, 1:2 - 31 Осімхен, 1:3 - 41 Осімхен, 1:4 - 47 Осімхен, 1:5 - 51 Кварацхелія, 1:6 - 75 Кварацехіля
Інтер - Аталанта 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 26 Дармін, 2:0 - 45+1 Мартінес, 3:0 - 54 Дімарко, 4:0 - 72 Фраттезі
Напередодні хеттрик Дибали приніс Ромі перемогу над Торіно, Дженоа з Малиновським переграла Удінезе, а Емполі з Коваленком дотиснув Сассуоло.
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