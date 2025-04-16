Бенфіка може повернути свого вихованця, якого продала за 127 мільйонів

Бенфіка працює над поверненням у клуб свого зіркового вихованця Жоау Фелікса.

Про це повідомляє Record.

За їхньою інформацією, португальський клуб уже провів перші переговори щодо можливого повернення атакувального хавбека.

Йдеться про оренду, при чому Бенфіка хоче, щоби Фелікс приєднався до команди вже у червні поточного року та міг виступити на клубному чемпіонаті світу в США, який пройде з 14 червня до 13 липня.

Наразі Фелікс виступає на правах оренди за Мілан. Термін орендної угоди діє до кінця червня поточного рому. Тому, для того, щоби 25-річний португалець міг зіграти за Бенфіку на клубному чемпіонаті світу, потрібна буде згода італійського клубу.

Права на Фелікса належать Челсі, трансферна вартість гравця оцінюється у 25 мільйонів євро.

Жоау Фелікс є вихованцем Бенфіки, у 2019 року португальський клуб продав його у Атлетико Мадрид за 127 мільйонів євро.