Непереможний чемпіон світу відмовився від бою з Усиком

Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Девід Бенавідес (30−0, 24 КО) вирішив відмовитись від ідеї поєдинку проти володаря титулів WBA, WBO, WBC, IBO Олександра Усика (23-0; 14 КО).

Про це повідомив батько американського боксера Хосе Бенавідес у коментарі Fight Hub TV.

"Ми планували битися з Олександром Усиком у суперважкій вазі. Девід хотів піднятися в дивізіон українця. Потім ми зрозуміли, що не готові до цього поєдинку і вирішили відмовитися від такої ідеї. Але фанати та організації дозволяють такі зустрічі", – розповів Хосе Бенавідес.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів та свій наступний бій імовірно проведе проти Даніеля Дюбуа. Очікується, що поєдинок відбудеться 12 липня на лондонському стадіоні "Вемблі".

Бенавідес на початку лютого переміг володаря титулу WBA Regular Девіда Моррела одноголосним рішенням суддів.