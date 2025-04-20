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Стало відомо, чому перевірка VAR в матчі Шахтар – Колос тривала 10 хвилин

Микола Дендак — 20 квітня 2025, 14:02
Стало відомо, чому перевірка VAR в матчі Шахтар – Колос тривала 10 хвилин
Артем Бондаренко
УПЛ

У матчі Шахтар – Колос у 25 турі Української Прем'єр-ліги арбітри пояснили, чому майже 10 хвилин переглядали гол Артема Бондаренка.

Про це повідомляє УПЛ ТБ.

За інформацією джерела, причиною такої затримки стала позиція Марлона Гомеса, яку на предмет офсайду довелося перевіряти у порівнянні одразу з трьома гравцями Колоса, а розмальовка по кожному займає близько трьох хвилин.

Нагадаємо, на 59-й хвилині гри Бондаренко зрівняв рахунок у зустрічі. Перевірка арбітру VAR Клими Заброди на факт офсайду тривала до 69-ї хвилини. Гол у підсумку не зарахували.

Шахтар програв Колосу з рахунком 2:4 та значно погіршив свої шанси у боротьбі за чемпіонство, адже Динамо розгромило Оболонь, а Олександрія здолала Ворсклу. Тепер "гірники" з 53 балами відстають від конкурентів на 10 та 4 очки відповідно.

Після гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич розкритикував роботу арбітрів.

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