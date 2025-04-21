Джон Сіна виграв рекордний титул WWE на Wrestlmania 41
Сьогодні, 21 квітня, завершилася наймасштабніша подія року у світі реслінгу – Wrestlmania 41.
Реслінг – це театралізована спортивна боротьба, поєднує елементи атлетизму, бойових мистецтв та театральної вистави.
У головній події другої ночі шоу легендарний реслер Джон Сіна переміг чинного абсолютного чемпіона WWE Коді Роудса та завоював свій 17-й пояс чемпіона світу, що є рекордним показником.
Раніше Сіна ділив це досягнення з іншою легендою реслінгу Ріком Флером. Нагадаємо, що у фіналі першої ночі Сет Роллінс зумів вийти переможцем з тристороннього поєдинку з СМ Панком та Романом Рейнсом.
Результати матчів першого дня Реслманії 41
Джей Усо переміг Гюнтера у бою за титул чемпіона світу у важкій вазі;
The New Day (Кофі Кінгстон і Ксав'єр Вудс) здолали The War Raiders (Ерік і Айвар) та завоювали титули чемпіонів світу у командних змаганнях;
Джейд Каргілл виявилася сильнішою за Наомі;
Ел Ей Найт зазнав поразки від Джейкоба Фату в поєдинку за титул чемпіона США;
Ель Гранде Амерікано в одиночному поєдинку переміг Рея Фенікса;
Тіффані Страттон захистила пояс чемпіонки WWE у бою з Шарлотт Флер;
Сет Роллінс за допомогою Пола Хеймана переміг СМ Панка та Романа Рейнса в тристоронньому поєдинку.
Результати матчів другого дня Реслманії 41
Ійо Скай захистила титул чемпіонки світу в поєдинку проти Рії Ріплі та Б'янки Белер;
Дрю МакІнтайр виявився сильнішим за Деміана Пріста у бою за правилами вуличної бійки;
Домінік Містеріо став новим інтерконтинентальним чемпіоном, перемігши поєдинок за участі Фінна Балора, Брона Брейккера та Пенти;
Ренді Ортон переміг Джо Хендрі, який прийняв виклик "гадюки";
Логан Пол зумів утримати ЕйДжей Стайлза;
Беккі Лінч та Лайра Валькірія перемогли Лів Морган та Ракель Родрігес та стали новими жіночими командними чемпіонками;
Джон Сіна за допомогою Тревіса Скотта здолав Коді Роудса та завоював титул абсолютного чемпіона WWE.