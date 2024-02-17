Погба влітку покине Ювентус

Наразі 30-річний француз відсторонений від змагань

Ювентус влітку хоче розірвати контракт із півзахисником Полем Погба.

Про це повідомляє Tuttosport.

Керівництво туринського клубу більше не розраховує на француза. "Зебри" хочуть позбутися Поля через його можливу тривалу дискваліфікацію.

Відзначимо, що антидопінгова прокуратура вимагає для півзахисника Ювентуса 4-річну дискваліфікацію за допінг. У гравця після матчу з Удінезе (20 серпня 2023 року) були виявлені метаболіти тестостерону неендогенного походження – продукти переробки організмом гормонів зовнішнього застосування

Нагадаємо, Погба повернувся в Ювентус у 2022 році на правах вільного агента після шести сезонів у Манчестер Юнайтед. До цього він грав за туринців із 2012 по 2016 рік. У нинішньому сезоні француз відіграв 52 хвилини у двох матчах Серії А, в яких не відзначився результативними діями.

Наразі Ювентус йде другим у Серії А, відстаючи від лідера Інтера на 10 очок.

Раніше повідомлялося, що Ювентус побореться з Манчестер Юнайтед та Арсеналом за хавбека Ніцци.