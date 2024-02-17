Головне
“Руський мир” Ломаченка: перспективи боксера-маргінала
Сьогодні 12:03 1197 2
Пригоди Гвардіоли і Тухеля з різними сценаріями. Суперекспрес на вихідні з коефіцієнтом 15,9
Сьогодні 13:00 191
Винник здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи
Вчора 21:39 1152 1
NAVI перемогли російський BetBoom та вийшли на перший Major із CS 2
Вчора 21:17 351
Ткач-Остпачук - бронзова призерка чемпіонату Європи
Вчора 21:01 407
Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи
Вчора 20:35 6586 2
Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону
Вчора 19:05 9324
Визначився склад збірної України на жіночу естафету чемпіонату світу
Вчора 18:59 538
Динамо зіграло внічию з Петрокубом у контрольному матчі
Вчора 18:44 397
Калініна та Сюй зазнали поразки в півфіналі парного турніру в Досі
Вчора 17:40 407
Прямі трансляції

Погба влітку покине Ювентус

Наразі 30-річний француз відсторонений від змагань
Сьогодні 13:45 82 0
Погба влітку покине Ювентус
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус, #Поль Погба

Джерело - tuttosport.com.

Ювентус влітку хоче розірвати контракт із півзахисником Полем Погба.

Про це повідомляє Tuttosport.

Керівництво туринського клубу більше не розраховує на француза. "Зебри" хочуть позбутися Поля через його можливу тривалу дискваліфікацію.

Відзначимо, що антидопінгова прокуратура вимагає для півзахисника Ювентуса 4-річну дискваліфікацію за допінг. У гравця після матчу з Удінезе (20 серпня 2023 року) були виявлені метаболіти тестостерону неендогенного походження – продукти переробки організмом гормонів зовнішнього застосування 

Нагадаємо, Погба повернувся в Ювентус у 2022 році на правах вільного агента після шести сезонів у Манчестер Юнайтед. До цього він грав за туринців із 2012 по 2016 рік. У нинішньому сезоні француз відіграв 52 хвилини у двох матчах Серії А, в яких не відзначився результативними діями.

Наразі Ювентус йде другим у Серії А, відстаючи від лідера Інтера на 10 очок.

Раніше повідомлялося, що Ювентус побореться з Манчестер Юнайтед та Арсеналом за хавбека Ніцци.

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону 9324
Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади 5032
Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи 6586 2
Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66... Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66... 14616 1
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати 48390
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО 5834
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 59543
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33882 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 356629
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 55871 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155298
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44250