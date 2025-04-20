Зробив асист і вперше за довгий час відіграв всі 90 хвилин: відома оцінка Зінченка за матч проти Іпсвіча

Півзахисник Арсенала Олександр Зінченко отримав пристойну оцінку за зіграний поєдинок 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Іпсвіча, в якому його команда перемогла 4:0.

Статистичний портал SofaScore поставив українському футболісту 7,7 балів, що стало 5-м результатом серед усіх гравців "канонірів", які були задіяні у матчі.

Зінченко вийшов у старті та вперше за довгий час провів на полі всі 90 хвилин. Олександр відзначився асистом, двічі пробив по воротах суперника, 99 разів доторкнувся до м’яча, виграв 3 дуелі з 9, зробив 1 відбір, 1 перехоплення, 2 рази підібрав м'яч, припустився 10 втрат, віддав 79 точних передач з 84 спроб (94%), створив 1 момент та заробив на собі фол.

У поточному сезоні Зінченко взяв участь у 20 матчах за Арсенал у всіх турнірах і відзначився у них одним голом і тепер додав ще й асист.

Нагадаємо, вчора, 19 квітня, в АПЛ також зіграли ще троє українців. Зокрема, Ілля Забарний допоміг Борнмуту збергти нічию у матчі проти Крістал Пелес, Єгор Ярмолюк з Брентфордом переміг Брайтон, в Віталій Миколенко не зміг врятувати Евертон від поразки в поєдинку з Манчестер Сіті.