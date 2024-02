Колишній гравець Манчестер Юнайтед Джон О'Ші став виконуючим обов'язки головного тренера збірної Ірландії.

Про це повідомляє місцева асоціація футболу.

Фахівець керуватиме командою в товариських матчах із Бельгією та Швейцарією (23 та 26 березня відповідно).

Асистентом О'Ші призначений Педді Маккарті, який виконує аналогічну роль у Крістал Пелес.

Нагадаємо, що Джон відіграв за ірландську національну команду 118 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист.

FAI appoint John O’Shea as Interim Head Coach of the Men’s National Team 🇮🇪



O'Shea, who has 118 caps for Ireland, will take charge of the two international friendlies in March against Belgium and Switzerland at the Aviva Stadium, assisted by Paddy McCarthy 💚