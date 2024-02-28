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О'Ші призначили в. о. головного тренера збірної Ірландії

Колишній гравець Манчестер Юнайтед очолить національну команду на кілька матчів
Сьогодні 18:59 97 0
О'Ші призначили в. о. головного тренера збірної Ірландії
#Манчестер Юнайтед, #Джон О'Ші

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Манчестер Юнайтед Джон О'Ші став виконуючим обов'язки головного тренера збірної Ірландії.

Про це повідомляє місцева асоціація футболу.

Фахівець керуватиме командою в товариських матчах із Бельгією та Швейцарією (23 та 26 березня відповідно).

Асистентом О'Ші призначений Педді Маккарті, який виконує аналогічну роль у Крістал Пелес.

Нагадаємо, що Джон відіграв за ірландську національну команду 118 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист.

Раніше головний тренер збірної Ірландії Стівен Кенні залишив свою посаду.

У кваліфікації Євро-2024 Ірландія посіла 4-те місце у групі B, випередивши лише Гібралтар.

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