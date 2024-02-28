Джерело - Чемпіон.
Колишній гравець Манчестер Юнайтед Джон О'Ші став виконуючим обов'язки головного тренера збірної Ірландії.
Про це повідомляє місцева асоціація футболу.
Фахівець керуватиме командою в товариських матчах із Бельгією та Швейцарією (23 та 26 березня відповідно).
Асистентом О'Ші призначений Педді Маккарті, який виконує аналогічну роль у Крістал Пелес.
Нагадаємо, що Джон відіграв за ірландську національну команду 118 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист.
FAI appoint John O’Shea as Interim Head Coach of the Men’s National Team 🇮🇪— Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) February 28, 2024
O'Shea, who has 118 caps for Ireland, will take charge of the two international friendlies in March against Belgium and Switzerland at the Aviva Stadium, assisted by Paddy McCarthy 💚
Раніше головний тренер збірної Ірландії Стівен Кенні залишив свою посаду.
У кваліфікації Євро-2024 Ірландія посіла 4-те місце у групі B, випередивши лише Гібралтар.
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