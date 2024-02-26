Колишній тренер Реала Зінедін Зідан готовий очолити італійський клуб у майбутньому.

Слова французького фахівця передає інсайдер Ніколо Скіра.

Французьким наставником цікавиться Ювентус.

"Марчелло Ліппі змусив мене прийти в Ювентус. Він був першим, хто повірив у мене і змусив грати: саме він зробив мене тим, ким я є. Повернутися до Італії в якості тренера? Чому б ні, у футболі може статися все, що завгодно. Зараз я займаюся іншими справами, подивимося, але я, звичайно, хотів би", - сказав Зідан.