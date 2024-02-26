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Зідан: Повернутися в Італію в якості тренера? Чому б і ні

Колишній тренер Реала розповів про можливість очолити італійський клуб
Сьогодні 22:01 102 0
Зідан: Повернутися в Італію в якості тренера? Чому б і ні
#Зінедін Зідан, #Реал Мадрид, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Реала Зінедін Зідан готовий очолити італійський клуб у майбутньому.

Слова французького фахівця передає інсайдер Ніколо Скіра.

Французьким наставником цікавиться Ювентус.

"Марчелло Ліппі змусив мене прийти в Ювентус. Він був першим, хто повірив у мене і змусив грати: саме він зробив мене тим, ким я є. Повернутися до Італії в якості тренера? Чому б ні, у футболі може статися все, що завгодно. Зараз я займаюся іншими справами, подивимося, але я, звичайно, хотів би", - сказав Зідан.

Зінедін Зідан залишається без роботи з літа 2021 року, коли покинув Реал після свого другого періоду в клубі. З "вершковими" він виграв три Ліги чемпіонів та два титули чемпіона Іспанії.

Раніше француз відмовився від пропозиції очолити збірну Алжиру.

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