Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер Реала Зінедін Зідан готовий очолити італійський клуб у майбутньому.
Слова французького фахівця передає інсайдер Ніколо Скіра.
Французьким наставником цікавиться Ювентус.
"Марчелло Ліппі змусив мене прийти в Ювентус. Він був першим, хто повірив у мене і змусив грати: саме він зробив мене тим, ким я є. Повернутися до Італії в якості тренера? Чому б ні, у футболі може статися все, що завгодно. Зараз я займаюся іншими справами, подивимося, але я, звичайно, хотів би", - сказав Зідан.
Zizou #Zidane: “Marcello #Lippi mi ha fatto venire alla #Juventus. È stato il primo che ha creduto in me e che mi ha fatto giocare: è quello che mi ha fatto diventare chi sono. Tornare in Italia da allenatore? Perché no, nel calcio può succedere di tutto. Adesso sto facendo altre…— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 26, 2024
Зінедін Зідан залишається без роботи з літа 2021 року, коли покинув Реал після свого другого періоду в клубі. З "вершковими" він виграв три Ліги чемпіонів та два титули чемпіона Іспанії.
Раніше француз відмовився від пропозиції очолити збірну Алжиру.
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