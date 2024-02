Колишній тренер Реала Зінедін Зідан готовий очолити італійський клуб у майбутньому.

Слова французького фахівця передає інсайдер Ніколо Скіра.

Французьким наставником цікавиться Ювентус.

Zizou #Zidane: “Marcello #Lippi mi ha fatto venire alla #Juventus. È stato il primo che ha creduto in me e che mi ha fatto giocare: è quello che mi ha fatto diventare chi sono. Tornare in Italia da allenatore? Perché no, nel calcio può succedere di tutto. Adesso sto facendo altre…