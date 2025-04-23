Netflix анонсував дату прем'єри документального фільму про Вінісіуса

Стрімінговий сервіс Netflix анонсував дату прем'єри документального фільму про вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора.

Про це компанія повідомила у своїх соцмережах.

Стрічка називається "Baila, Vini" (Танцуй, Віні) та стане доступною для перегляду вже 15 травня.

"Подивіться зсередини на тріумфи та виклики одного з найкращих бразильських футболістів у новітній історії Вінісіуса Жуніора", – написали в анонсі Netflix.

Get an inside look at the triumphs and challenges of one of the greatest Brazilian football players in recent history, Vini Jr.



Baila, Vini premieres May 15! pic.twitter.com/MhNjYa4lmN — Netflix (@netflix) April 22, 2025

Зазначимо, що стрімінговий сервіс транслюватиме жіночий чемпіонат світу-2027, а взимку випустив документальну стрічку про протистояння Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

Раніше повідомлялось, що ФІФА може дискваліфікувати Вінісіуса через його володіння декількома клубами.