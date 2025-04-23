Netflix анонсував дату прем'єри документального фільму про Вінісіуса
Вінісіус Жуніор
Instagram/vinijr
Стрімінговий сервіс Netflix анонсував дату прем'єри документального фільму про вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора.
Про це компанія повідомила у своїх соцмережах.
Стрічка називається "Baila, Vini" (Танцуй, Віні) та стане доступною для перегляду вже 15 травня.
"Подивіться зсередини на тріумфи та виклики одного з найкращих бразильських футболістів у новітній історії Вінісіуса Жуніора", – написали в анонсі Netflix.
Зазначимо, що стрімінговий сервіс транслюватиме жіночий чемпіонат світу-2027, а взимку випустив документальну стрічку про протистояння Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.
Раніше повідомлялось, що ФІФА може дискваліфікувати Вінісіуса через його володіння декількома клубами.