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Netflix анонсував дату прем'єри документального фільму про Вінісіуса

Володимир Максименко — 23 квітня 2025, 11:53
Netflix анонсував дату прем'єри документального фільму про Вінісіуса
Вінісіус Жуніор
Instagram/vinijr

Стрімінговий сервіс Netflix анонсував дату прем'єри документального фільму про вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора.

Про це компанія повідомила у своїх соцмережах.

Стрічка називається "Baila, Vini" (Танцуй, Віні) та стане доступною для перегляду вже 15 травня.

"Подивіться зсередини на тріумфи та виклики одного з найкращих бразильських футболістів у новітній історії Вінісіуса Жуніора", – написали в анонсі Netflix.

Зазначимо, що стрімінговий сервіс транслюватиме жіночий чемпіонат світу-2027, а взимку випустив документальну стрічку про протистояння Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

Раніше повідомлялось, що ФІФА може дискваліфікувати Вінісіуса через його володіння декількома клубами.

Netflix Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Вінісіус Жуніор

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